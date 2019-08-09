Haberler» Politika» Haber

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör...

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir.

09.08.2019 16:50 AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından:
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak açıklamasından: "FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız"

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
17:54   Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın damadıyla bir araya geldi
17:45   AK Parti Manisa Teşkilatında erken bayramlaşma
17:43   Akıncı'dan Anastasiadis ile görüşme sonrasından açıklamalar
17:30   4 Partiden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'ye çağrı
17:26   TBMM'den, FETÖ elebaşının iadesi için ABD'ye çağrı
17:23   TBMM'den FETÖ elebaşının iadesi için ortak açıklama
17:15   MHP'li Başkan, AK Partililerle bayramlaştı