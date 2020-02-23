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AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Çiçekdağı ilçesi 7. olağan kongresinde ilçe başkanı Hüseyin Keskin güven tazeledi.

23.02.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:31AK Parti Çiçekdağı ilçe kongresi yapıldı
AK Parti ilçesi 7. olağan kongresinde ilçe başkanı Hüseyin Keskin güven tazeledi.

Çiçekdağı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Hüseyin Keskin Ak Parti İlçe Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi. Çiçekdağı ilçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine yapmayı planladıkları önemli projelerinin olduğunu söyledi.

Milletvekili Kendirli, Ankara'da ilgili kurumlar ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve ilçenin ihtiyaçlarına göre yatırımların kısa süre içinde yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise kongrenin hayırlar getirmesini temenni ederek, yeni yönetime başarı diledi. - KIRŞEHİR

Hüseyin Keskin, Çiçekdağı, Kırşehir, AK Parti, Politika

Kaynak: İHA

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