AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'de Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın oldu. Peki Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın kaç yaşındadır? Nerelidir?

ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?

AK Parti Çorum belediye başkan adayı olan Halil İbrahim Aşgın 1973 senesinde Çorum'un Boğacık Köyü'nde doğdu.

17 YIL TİCARETLE UĞRAŞTI

Üniversite eğitimi haricinde tüm hayatı Çorum/ Merkez'de geçti. İlköğretimi Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimi Çorum İmam Hatip Lisesinde okudu. Lisans eğitimini 1997'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Halil İbrahim Aşgın, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında icra etti. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında yaptı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde 17 yıl bulundu ve o süre zarfında ticaretle uğraştı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİSYENLİK YAPIYORDU

Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak görev yapmakta olup bu görevinden 31 Mart yerel seçimlerinde Çorum Belediye Başkan adaylığı için istifa etti.

EVLİ ve 4 ÇOCUK BABASIDIR

Yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer almaktadır. Halil İbrahim Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.