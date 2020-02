AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan;

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Hiç bir iş yapmayıp da AK Parti'ye dil uzatmaya çalışanlar önce yaptıklarını saysınlar" dedi.Gazetecilerle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ceylan, geçmişte milleti SSK kuyruklarında, banka önlerinde terk edenlerin, SSK'da genel müdürlük yaparken SKK'yı batıranların, faizleri bir gecede yüzde 200'lere, 300'lere yükselten zihniyetin, bugün yüzde 10 faizi eleştirdiğini ifade etti.2002'den 2019'un sonuna kadar 16,5 milyar lira Çorum'a yatırım yapıldığını dile getiren Ceylan, "Bunların feryadını, figanını kongrelerine veriyoruz. Hiç bir iş yapmayıp da AK Parti'ye dil uzatmaya çalışanlar önce yaptıklarını saysınlar. Biz burada yaptıklarımızı saysak sizler de bugünün tamamını ayırmış olursunuz. Cumhurbaşkanımızın her evde selamı, el izi vardır. El izi yok diyenle gelsin konuşalım. Hiçbir şey yoksa çocuklarımız okullarına başladığında kitapları masada hazır oluyor. Hiçbir şey yoksa pırıl pırıl dersliklerde eğitimlerini almaya başlamışlardır. Engelli yavrumuza yardım etmişizdir, yaşlımıza yardım etmişizdir, annesine bakan, kardeşine bakan kardeşimize yardım etmişizdir, kömürü olmayana kömür verilmiştir, aşı olmayana AŞ verilmiştir. Kimse bize çıkıp da Türkiye'nin nasıl yönetileceğini, Çorum'a neler yapılması gerektiğini öğretmeye kalkmasın. Biz işimizi iyi biliyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz" diye konuştu.Kendilerini eleştirenlerden Çorum'a yaptıkları yatırımı göstermelerini isteyen Ceylan, "Bana bir tane çaktıkları çiviyi göstersinler. CHP, ben şunları yaptım desin. İktidara gelemedi ki. Bu zihniyetle zaten iktidara gelemez. Bizim yaptıklarımızı bıraksınlar da alkışlasınlar. Biz muhalefetiz, ne yapsanız eleştiririz diyen bir partiden bahsediyoruz. Bu zihniyetten bahsediyoruz. Biz işimize bakacağız. Bizim yapacağımız çok işimiz var. 24 Haziran seçimlerinden sonra biz işimize odaklandık. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Kimse Çorum'a hizmetin nasıl yapılacağını öğretmeye kalmasın" ifadelerini kullandı.Çorum'a Onkoloji Merkezi kurulacağını hatırlatan Ceylan, "Son yılların belalı hastalığı kanser hastalığı. Yarın ne olacağımızı bilemeyiz. Bu bölgede Samsun'dan sonra ikinci Onkoloji Merkezi olan bir il haline geleceğiz ve 15-20 gün içerisinde de temelini atacağız. Artık kanser hastalarımız Çorum'dan Ankara'ya gitmeyecek. Yaşanan sıkıntıları hastalarımız ve yakınları bilir. Gelen cihazların maddi değeri 40 milyon TL. Bu yapacağımız binanın maliyeti de 10 milyon TL'dir. Bu binayı 7-8 ay gibi kısa sürede bitirip hizmete sokacağız. Kırkdilim tünelleri 2021'de tamamen açılacak. Hatta Nisan-Mayıs ayından itibariyle de mevcut yol kapanacak, daha önce verdiğimiz Harmancık köyünün oradan trafiği vereceğiz. 2021'de bitmek zorunda. Ama benim amacım 2021'den önce hizmete açtırmak. Fazla aksattırmamak" şeklinde konuştu.Çorum'a yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Ceylan, "Diş Hastanesi için daha yeni yılın ilk ayı yeni bitti. İhalesi olacak. 2020'nin başlarındayız daha. Orada yeni bir şeyimiz yok. Hatta Morfoloji binası yani Tıp Fakültesi binasının parası ayrıldı. Onu da hastane karşısındaki Güney Kampüs'te yapacağız. Ona da başlayacağız, ihalesi yapılacak. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitim göreceği binanın yapımı da ihaleden sonra başlayacak. Hastanenin önündeki olayı tamamen çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bunun hatası bizde ve şahsımda. Bunu kabul ediyorum. Bir an önce altgeçide başlamamız gerekiyor. Her şeyi bitti. Bu hafta başlayacağız dediler. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Çünkü bir canın kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Bu hafta içerisinde de durakların yeri değişecek. Bu kısmi bir çözüm. Esas çözüm orada Burunçiftlik gibi yapmamız gerekiyor. Hastane önünde üst geçit temeli atılmıştı. Biz onu durdurduk. Hastanenin önüne bir Çorum'un 9. harikasını yaptırmam. 8.'yi biliyorsunuz. Hastanenin önüne üst geçit olur mu? Normal adam çıkamıyor. Hasta nasıl çıkacak? Orasına köklü çözüm alt geçit olacaktır. Sungurlu'ya yaptık ama kimse kullanmıyor"diye konuştu - ÇORUM