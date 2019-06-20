20.06.2019 13:08
Haberler»Güncel»Haber

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, "23 Haziranda İstanbul'da "hizmet" kazanacak, millet kazanacak.

AK Parti ÇorummilletvekiliErol Kavuncu, "23 Hazirandaİstanbul'da "hizmet" kazanacak, millet kazanacak. İstanbul daha güzel olacak.Türkiyedaha güzel olacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, ülkenin sahip olduğu eşsiz konumu ve tarihi misyonu ile küresel güçlerin ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Başta ekonomi ve güvenlik olmak üzere, ülkede gerçekleştirilmek istenen küresel operasyonların asıl sebebinin, Türkiye'nin oyunbozan tavrı olduğunu dile getiren milletvekili Kavuncu, 31 Marttaki mahalli seçimleri bir kriz ve kaos fırsatı olarak gören küresel güçlerin, umduklarını bulamadıklarını vurguladı.

Aziz milletin, milli birlik ve beraberliğimizi zaafa uğratmak isteyenlere karşı, şaşmaz sağduyusu ile 23 Haziranda da gereken cevabı vereceğini dile getiren Kavuncu, "Tarihi İstanbul seçimlerine giderken, sürekli "yalan" söyleyerek, özür dileme erdem ve cesaretini dahi gösteremeyenler bilmelidirler ki, milletimiz her şeyin farkındadır. İstanbul daha güzel olacak. Türkiye daha güzel olacak" ifadelerin kullandı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
ak parti,er,milletvekili,çorum,Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:56Oğlunun ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava
13:56EK Fotoğraflar// Binali Yıldırım Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı
13:55Bakan Soylu'dan taş ocağı izni tepkisi
13:55Afyonkarahisar TSO Başkanı Serteser Açıklaması
13:54Terör örgütü PKK'nın Pınarcık katliamı unutulmadı
13:54Kıbrıs Gazilerine Milli Mücadele Madalyası verildi
13:53Seçmenleri İstanbul'a THY taşıyacak