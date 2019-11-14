Haberler » Politika » AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; - Haber

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütünün elinden almak için destansı bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

14.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:06AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;
AK Parti milletvekili Erol Kavuncu, Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütünün elinden almak için destansı bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle birlikte HDP binasının önünde evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, çocukları terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan annelerle sohbet etti. Kavuncu, TBMM'de gündem dışı söz alarak meclise Diyarbakır annelerine yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle geçtiğimiz hafta Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Kavuncu, annelerin uzun bir süredir evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden almak için destansı bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Her geçen gün yeni annelerin katılımıyla büyüyün bu sessiz çığlığın gelinen nokta itibariyle dünya üzerindeki terörün tümüne "dur" diye güçlü bir sese dönüştüğünün altını çizen Kavuncu, "Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş bir millet olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, bütün herkesi Diyarbakır'daki bu soylu direnişi sürdüren annelerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Tarih Diyarbakır'daki annelerimizi ve teröre meydan okuyan bu destansı soylu mücadelelerini saygıyla anacak ve yazacak. Anaların çığlığı PKK'yı yenecek" dedi. - ÇORUM

Erol Kavuncu, Milletvekili, AK Parti, Çorum, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:34 Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda
18:04 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına...
18:08 Rabia Naz Vatan'ın ölümü
18:00 Erdoğan, Trump'a terörist Kobani'nin videosunu izletti
17:59 Numan Kurtulmuş Erdoğan, ABD'de Türkiye'nin güçlü duruşunu ortaya koydu
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu!
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:40:30