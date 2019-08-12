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AK Parti Çorum Teşkilatlarında bayramlaşma

AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

12.08.2019 13:49 AK Parti Çorum Teşkilatlarında bayramlaşma
AK Parti Çorum İl Teşkilatları tarafından Ramazan bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasinda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, huzur içinde bir bayram kutladıklarını belirterek, "Buna vesile olan Anadolu topraklarını bizlere hediye eden Malazgirt'ten Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dik duran bir lider bir genel başkanımız var. Cumhurbaşkanımızla aynı bayrak altında siyaset yapmak hizmet etmekten onur duyuyoruz. En büyük sermayemiz birliğimiz beraberliğimiz yüce Allah kardeşliğimizi daim etsin" dedi.

Bayyramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları teşkilatı, ilçe başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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