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AK Parti Çubuk Gençlik Kollarından aşure dağıtımı

Çubuk ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

13.09.2019 15:02AK Parti Çubuk Gençlik Kollarından aşure dağıtımı
Çubuk ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.
Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, AK Parti Çubuk Gençlik Kolları Başkanı Burak Benli, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Kumluca Aydos ve meclis üyeleri katıldı.
Demirbaş, Türk İslam toplumunun birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, "Aşurenin içindekilerin her biri ayrı tattır. Bu da milletimizin zenginliğini ortaya koyar. Önemli bir gün olarak anılır. Bu etkinlikte emeği geçen, inançlarımızı sürdüren herkesi kutluyorum." dedi.
Burak Benli ise aşurenin paylaşma, dayanışma, birliktelik ve sevgiyi simgelediğini vurguladı.
Konuşmaların ardından 700 kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

AK Parti, Kumluca, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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