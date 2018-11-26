AK Parti'de 20 İlin Belediye Başkan Adayı Yarın Açıklanacak

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara
ve İzmir
'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.
Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir
, Trabzon
, Eskişehir
, Hatay
, Konya
, Mardin
, Muğla
ve Sakarya
büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar
, Bingöl
, Çanakkale
, Çankırı
, Çorum
, Karaman
, Muş
, Uşak
, Yozgat
ve Sivas
'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:35