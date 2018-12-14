AK Parti'de 4 Yeni İlçe Başkanı Görevlendirildi

AK Parti Kırklareli
İl Başkanı Alper Çiler, dört yeni ilçe başkanın görevlendirildiğini bildirdi.
Çiler, yaptığı yazılı açıklamasında, Babaeski
, Kofçaz
, Demirköy
ve Vize
ilçelerine yeni ilçe başkanlarının görevlendirildiğini belirtti.
Görevlendirmelerin AK Parti'nin Genel Merkez
Teşkilat Başkanlığınca yapıldığını ifade eden Çiler, AK Parti'de makamlarda bulunan kişilerin değil, hizmetlerin önemli olduğunu aktardı.
AK Parti'nin hizmet odaklı bir parti olduğunu vurgulayan Çiler, "Kişiler seçilir, ya da görevlendirilir ancak burada önemli olan isimler değil, hizmetlerdir. AK Parti, ilk günden bu güne kadar ve bundan sonra da hizmet partisi olmaya devam edecektir. Vatandaşa kendisini hizmetkar olarak adamıştır. İlçe başkanlarımızın istifaları üzerine Babaeski ilçesine Fatih
Yağcı, Kofçaz'a Murat Kestane, Demirköy'e Ecevit Özkaya, Vize'ye Ufuk Eken görevlendirilmiştir. Arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Demirköy,Kofçaz,Babaeski,Kırklareli
14 Aralık 2018 Cuma 09:46