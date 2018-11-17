AK Parti'de 98 Kişi Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına Başvurdu

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:58

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde şimdiye kadar 98 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti İl Başkanlığı'na da başvuruların başlamasıyla beraber şimdiye kadar 98 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.Aday adaylığı başvurunda bulunan kişiler şu şekilde:"Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Halil İbrahim İndap, Mükremin Çepni, Cengiz MirapAkkışla Belediye Başkanlığı: Ahmet Gümüşoluk, Ahmet Tuncel, Ayhan Arslan, Durdu Akkoç, Osman Güner, Ünal Özuzun, Musa Yılmaz, Ömer Özuzun, Seyhan SayınBünyan Belediye Başkanlığı: Fatma Güner, Kahraman Bayram, Teoman Dinç, Bahattin Aksel, Mustafa Çelik, Adil Özden, Edebali KaramustafaoğluDeveli Belediye Başkanlığı: Abdurrahman Cengiz Fırat, Ahmet Ünlütürk, Uğur Ziya Özbek, Selim Akdoğan, Harun Yavaş, Hakan Demir, Oktay Kılıç, Mehmet Tuna, Tufan AşıkFelahiye Belediye Başkanlığı: Fatih Yaşar Sipahi, Hacı Mehmet Baltacıoğlu, Hayrullah Can Üstün Yüksel, Başak Güleser, Ahmet TektaşHacılar Belediye Başkanlığı: Bilal Özdoğan, Harun Özdemir, Osman Tekin, Hüdai Barutİncesu Belediye Başkanlığı: Asaf Yüksel, Mehmet Kalem, Mehmet Topallı, Hulusi Çavdar, Nurhan Selçuk, Osman Dere, Murat KalemKocasinan Belediye Başkanlığı: Orhan Çetin, İsmail RuhlukürkçüMelikgazi Belediye Başkanlığı: Hüseyin Cahit ÖzdenÖzvatan Belediye Başkanlığı: Yusuf KalabeyPınarbaşı Belediye Başkanlığı: Oktay Barış, Yakup Er, Fedai Kılıç, İbrahim Ülker, Lütfi Ekinci, Bekir Tümüklü, Ahmet Çalışkan, Nergiz Akbülbül, Tercan Altıparmak, Şenel GüngörSarıoğlan Belediye Başkanlığı: Erdal Tunç, Halil Tanrıverdi, İrfan Özkan, Lutfi Ünsal, Nalan Uzun, Zeki Kara, Necati Yağımlı, Saadet Saçıntı AtaklıSarız Belediye Başkanlığı: Ahmet Erkek, Alpay Akpınar, Gökhan Türkdönmez, Hakan Düzgün, Mehmet Ermiş, Mustafa Akça, Mustafa Arık, Salim Aktürk, Ümit Daloğlu, Hüseyin Aslan, Mercan Ceyran, Ertuğrul Eroğlu, Atalay Akın, Halit Kürşat Arık, Hacı Durmuş, Talha KöylüTalas Belediye Başkanlığı: Osman Yıldız, Bahaddin AkbulutTomarza Belediye Başkanlığı: Adil Kürşat Korkmaz, Ramazan Demirezen, Sami Dilci, Sezgin Kırımlı, Yakup Göktaş, Cemil Bayram:Yahyalı Belediye Başkanlığı: Abdullah Köse, Abdulgani ÖzkanYeşilhisar Belediye Başkanlığı: Yaşar Beyazıt, Yusuf Ergül, Abdullah Sami Ceylan, Recep Şükrü Bedirhanbeyoğlu, Burhanettin Bolat." - KAYSERİ