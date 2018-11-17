AK Parti'de 98 Kişi Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına Başvurdu

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde şimdiye kadar 98 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.
31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti İl Başkanlığı'na da başvuruların başlamasıyla beraber şimdiye kadar 98 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Aday adaylığı başvurunda bulunan kişiler şu şekilde:
"Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Halil İbrahim İndap, Mükremin Çepni, Cengiz Mirap
Akkışla Belediye Başkanlığı: Ahmet Gümüşoluk, Ahmet Tuncel, Ayhan Arslan, Durdu Akkoç, Osman Güner, Ünal Özuzun, Musa Yılmaz, Ömer Özuzun, Seyhan Sayın
Bünyan Belediye Başkanlığı: Fatma Güner, Kahraman Bayram, Teoman Dinç, Bahattin Aksel, Mustafa Çelik, Adil Özden, Edebali Karamustafaoğlu
Develi Belediye Başkanlığı: Abdurrahman Cengiz Fırat, Ahmet Ünlütürk, Uğur Ziya Özbek, Selim Akdoğan, Harun Yavaş, Hakan Demir, Oktay Kılıç, Mehmet Tuna, Tufan Aşık
Felahiye Belediye Başkanlığı: Fatih Yaşar Sipahi, Hacı Mehmet Baltacıoğlu, Hayrullah Can Üstün Yüksel, Başak Güleser, Ahmet Tektaş
Hacılar Belediye Başkanlığı: Bilal Özdoğan, Harun Özdemir, Osman Tekin, Hüdai Barut
İncesu Belediye Başkanlığı: Asaf Yüksel, Mehmet Kalem, Mehmet Topallı, Hulusi Çavdar, Nurhan Selçuk, Osman Dere, Murat Kalem
Kocasinan Belediye Başkanlığı: Orhan Çetin, İsmail Ruhlukürkçü
Melikgazi Belediye Başkanlığı: Hüseyin Cahit Özden
Özvatan Belediye Başkanlığı: Yusuf Kalabey
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı: Oktay Barış, Yakup Er, Fedai Kılıç, İbrahim Ülker, Lütfi Ekinci, Bekir Tümüklü, Ahmet Çalışkan, Nergiz Akbülbül, Tercan Altıparmak, Şenel Güngör
Sarıoğlan Belediye Başkanlığı: Erdal Tunç, Halil Tanrıverdi, İrfan Özkan, Lutfi Ünsal, Nalan Uzun, Zeki Kara, Necati Yağımlı, Saadet Saçıntı Ataklı
Sarız Belediye Başkanlığı: Ahmet Erkek, Alpay Akpınar, Gökhan Türkdönmez, Hakan Düzgün, Mehmet Ermiş, Mustafa Akça, Mustafa Arık, Salim Aktürk, Ümit Daloğlu, Hüseyin Aslan, Mercan Ceyran, Ertuğrul Eroğlu, Atalay Akın, Halit Kürşat Arık, Hacı Durmuş, Talha Köylü
Talas Belediye Başkanlığı: Osman Yıldız, Bahaddin Akbulut
Tomarza Belediye Başkanlığı: Adil Kürşat Korkmaz, Ramazan Demirezen, Sami Dilci, Sezgin Kırımlı, Yakup Göktaş, Cemil Bayram:
Yahyalı Belediye Başkanlığı: Abdullah Köse, Abdulgani Özkan
Yeşilhisar Belediye Başkanlığı: Yaşar Beyazıt, Yusuf Ergül, Abdullah Sami Ceylan, Recep Şükrü Bedirhanbeyoğlu, Burhanettin Bolat." - KAYSERİ
Kayseri,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:58