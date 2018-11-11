AK Parti'de Aday Adayları Kendisini Göstermeye Başladı

AK Parti Bilecik
İl Başkanı Fikret Karabıyık, 31 Mart günü yapılması planlanan Mahalli İdareler Genel Seçimi için aday adaylık sürecinde partilerinde merkez, beldeler ve ilçelerden birçok kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
AK Parti Bilecik Başkanlığında Vezirhan
Belde Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Kemal Gergin'in aday adaylığı başvurusu önce konuşan İl Başkanı Karabıyık, burada partililere seslendi. Karabıyık, "14 Ağustos 2001 tarihinde çıktığımız AK Parti yolculuğuna 31 Mart seçimleriyle taçlandırarak devam etme arzusundayız. Teşkilatımızın açıkladığı üzere 31 Mart yerel seçimlerle alakalı takvimimiz ilan edildi ve 5-12 Kasım arasına belediye başkanlığı, 5 Kasım 3 Aralık
arası Belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları almaya başladık. Bugün de Vezirhan Belde Belediyemiz için başvuru söz konusu. Bizim için kalabalık organizasyonlar yapmak keyifli. Şu ana kadar en kalabalık aday adayı başvuru Vezirhan'dan çıktı ve ben adayımızı tebrik ediyorum. Tabii ki ayrıntıyı unutmamak lazım, biz burada AK Parti ailesiyiz, AK Parti'yi temsil ediyoruz. Bizim için önemli olan en doğru, en güçlü adayla yola çıkabilmek. Burada Vezirhan bu birlik beraberliği gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah seçimlerde de 2014'deki yaşadığımız küçük kazayı yenilememek ümidi ile güçlü bir kampanya yürüteceğimize inanıyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Kemal Gergin Vezirhan Belde Belediyesi için aday adaylığı başvurusunu yaptı. - BİLECİK
Vezirhan,Bilecik,Ak Parti
11 Kasım 2018 Pazar 16:13