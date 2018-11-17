AK Parti'de Aday Adaylığı Başvuruları

AK Parti
'de 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için Kahramanmaraş
ve ilçelerinde 105 kişinin aday adaylığı başvurusu yapıldığı bildirildi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç
Bilal Debgici, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için Genel Merkez
tarafından belirlenen 16 Kasım 2018 tarihinde aday adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını belirtti.
Yapılan başvurularda Büyükşehir Belediyesi için 5 aday adayın, ilçe belediyeleri için ise 100 aday adayın göreve talip olduğunu dile getiren Debgici, başvuruda bulunan aday adaylarına teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi için 5, Afşin
'den 8, Andırın
'dan 13, Çağlayancerit
'ten 13, Dulkadiroğlu
'ndan 9, Ekinözü
'nden 14, Elbistan
'dan 14, Göksun
'dan 5, Nurhak
'tan 6, Onikişubat
'tan 7, Pazarcık
'tan 7 ve Türkoğlu
ilçesinden 4 aday adayı partiye başvuru yaptı.
Ömer Oruç,Kahramanmaraş,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:10