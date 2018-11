AK Parti'de Aday Tanıtım Toplantısı

27 Kasım 2018 Salı 09:48



AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş , partililerle tanışma toplantısında bir araya geldi.Süzülmüş, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkanı adayı olmasına vesile olan herkese teşekkür etti.Her zaman siyasete uzak durduğunu ifade eden Süzülmüş, siyasete olan uzaklığından dolayı AK Parti içerisine girmediğini kaydetti.AK Parti ile her zaman bir gönül bağının olduğunu vurgulayan Süzülmüş, aday olmaktan dolayı da gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.Kırklareli'ne hizmet noktasında siyasette de gönlünde olan partiden bir yola çıktığını anlatan Süzülmüş, şöyle konuştu:"Allah utandırmasın, muvaffak etsin inşallah. Mevcut düzenin mevcut insanlarla değişmeyeceğini gördük, tabanımızın yetmediğini gördük. Benim dışarıdan gösterilmem dezavantaj gibi görülebilir. Aslında seçimde bize avantaj olarak bize geri dönecek. Siyaset dışında olmam diğer partilerden de oy almamıza vesile olacak. Bu şekilde seçimi alabileceğiz. Gerçekçi ve mantıklı düşünmemiz lazım. Çünkü bize her partiden oy lazım."Süzülmüş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Kırklareli'ye hak ettiği belediyeciliği kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz , AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya ve partililer katıldı.