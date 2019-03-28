AK Parti'de Adaylar Ve Vekiller Nerede Oy Kullanacak?

31 Mart seçimlerine az bir gün kala AK Partili adayların oy kullanacağı okul ve sandık numaraları belli oldu. AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy İzmit'te Turgut Mahallesi Murat Camii altında kurulacak olan 1296 nolu sandıkta, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da İzmit Teyfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde 1161 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

SİBEL GÖNÜL YAHYA KAPTAN'DA

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde, Başiskele adayı Yasin Özlü Yuvacık İlkokulu'nda, Darıca adayı Muzaffer Bıyık; Darıca 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nda, Derince adayı Zeki Aygün; Derince Anadolu Lisesi'nde, Dilovası adayı Hamza Şayir de Dilovası Marshall Boya MTAL'de 1091 nolu sandıkta oyunu kullanacak.

BÜYÜKAKIN TEYFİK SENO'DA

Gebze adayı Zinnur Büyükgöz Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu'nda, Gölcük adayı Turgut Özal İlkokulu'nda, Kandıra adayı Adnan Turan; Kandıra Kaymaz Araman Ortaokulu'nda, Karamürsel adayı İsmail Yıldırım Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda, Kartepe adayı Mustafa Kocaman Nusretiye İlkokulu'nda, Körfez adayı Şener Söğüt de İlimtepe Ortaokulu'nda 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN OY KULLANACAĞI OKULLAR

Milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker Başiskele Damlar İlköğretim Okulu'nda, Radiye Sezer Katırcıoğlu Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda, Mehmet Akif Yılmaz Başiskele Misak-ı Milli İlköğretim Okulu'nda, Sami Çakır, Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu'nda, Cemil Yaman Dilovası M. Zeki Obdan İlköğretim Okulu'nda, Emine Zeybek de İzmit Yahya Kaptan AL'de 2378 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Kaynak: Bültenler