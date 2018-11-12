AK Parti'de Adaylık Başvuru Süresi Uzatıldı

Yerel seçimlerde AK Parti
'den belediye başkan adayı olmak isteyenler için bugün sona erecek başvuru süresinin uzatıldığı bildirildi.
AK Parti Ardahan
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklama, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde partilerinden aday olmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeye devam edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır."
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14