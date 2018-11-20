AK Parti'de Başkan Adaylarından Bazıları Cumartesi Günü Açıklanacak

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Partiler hemen hemen hazırlıklarını bir aydır devam ederken, parti içinde adayların belirlenebilmesi adına temayül yoklamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'de yürütülen çalışmalara ilişkin detayları partisinin grup toplantısı çıkışında açıkladı.
"CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR"
Erdoğan yerel seçimlere ilişkin yrüttükleri çalışmalarla ilgili detay verdi. Parti grubunun çıkışında konuşan Erdoğan "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir" dedi.
BÜYÜKŞEHİRLERDEN BAZILARININ ADAYLARI DA AÇIKLANABİLİR
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, büyükşehirlerin de başkan adaylarının açıklanabileceği yönünde yorumlara neden oldu.
Recep Tayyip Erdoğan,Ak Parti