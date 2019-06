AK Parti'de bayramlaşma

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Tüm topum kesimlerini ilgilendiren konularda bizden beklenen, talep edilen, ihtiyaç duyulan ne varsa bunların çözümüyle ilgili reform gündemimizi canlı tutarak, reformları hayata geçirerek yolumuza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğiz." dedi.Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu, huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, ülkenin birlik ve beraberliği, bütünlüğü için çarpışan, sınırları koruyan, başta Pençe Harekatı'nda görev yapanlar olmak üzere bu bayramı ailesinden uzakta geçiren tüm Mehmetçik'e ve güvenlik görevlileri ile ailelerine selam gönderdi.Bugünlere erişilmesine vesile olan, bu toprakları vatan kılan, kanıyla bayrağa rengini veren ve millet için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman ecdada ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı ve sabır, gazilere sıhhat ve afiyet dileyen Sarıeroğlu, gurbette yaşayıp bayramı dünyanın farklı coğrafyalarında karşılayan, kalplerinden ve dualarından Türkiye'yi eksik etmeyen vatandaşlara selam yolladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır millete verdikleri müreffeh Türkiye'ye ulaşma sözü doğrultusunda azimle çalıştıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Rabbimize hamdolsun, AK Parti teşkilatları olarak kadınıyla erkeğiyle genciyle çıktığımız bu kutlu yolda omuz omuza çalışarak milletimize verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirdik. Başımızı bir gün olsun yere eğmedik, ülkemize karşı kurulan tuzaklarda ilk safta milletimizle birlikte yer aldık. Bir sürü badireler atlattık. Tüm bu badirelerin atlatılmasında 14 Ağustos 2001'den bugüne millete hizmet sevdasıyla çalışan AK Parti teşkilatlarımızın tüm kademelerinde görev yapan yol arkadaşlarımızın çok büyük emekleri var." diye konuştu.Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Sarıeroğlu, hayatını kaybeden tüm yol arkadaşlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin 17 yıldır olduğu gibi bir kez daha birinci olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Milli irade sandıklarda bir kez daha tecelli etmiş ve kazanan demokrasi olmuştur. Kazanan yüzünü 17 yıldır Türkiye'ye dönen, mazlum ve mağdur coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz olmuştur." ifadesini kullandı.Sarıeroğlu, parti teşkilatlarının büyük özverisi ve Türk milletinin desteği sayesinde AK Parti'nin girdiği dördüncü yerel seçimlerde toplam 760 belediyeyi kazanarak yine en yüksek oranda temsile sahip olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te başlattığı gönül belediyeciliği anlayışını tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya, vatandaşların hizmetlerinde bunu hissetmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına değinen Sarıeroğlu, şunları söyledi:"Bu YSK tarafından verilen hukuki bir karar. Bu kararla başkanlık herhangi bir kimseden alınıp başka bir tarafa verilmiş değil. Tamamen seçim kanunlarından doğan haklar neticesinde ilk andan itibaren AK Parti ailesi olarak seçimlerin yenilenmesi değil tüm sandıkların yeniden sayılması konusunda başvurularımızı yapmıştık. Bu başvurularımız maalesef kabul edilmedi. Yüzde 10 sayıldığında 27 bin olan oy farkının 13 binlere kadar indiğini gördük. Kalan yüzde 90 sayılsaydı durumun daha farklı olacağına inanıyorduk. Ancak süreç bu şekilde işlemedi."İtiraz sürecinin tüm kamuoyunun önünde şeffaf şekilde yürüdüğünü, sonunda seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Bu kararın da hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızla 23 Haziran'da hepinizin çok yakından tanıdığı, yüreklere giren, 82 milyon vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yeri hizmetlerle donatan Sayın Binali Yıldırım'ın biz bu süreçten başarıyla çıkacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım'ın son başbakan olarak tarihe geçtiğini, kendisiyle yakın çalışma fırsatı bulduğunu ve bunun onurunu yaşadığını anlatan Sarıeroğlu, "Gerçekten İstanbul ile ilgili büyük hayalleri, hedefleri var. Bu hayaller ve hedefler doğrultusunda farkını ortaya koyacağına, yıldırım gibi hizmetlerle İstanbulluları buluşturacağına yürekten inanıyoruz. Bu süreçte İstanbul'da girmedik gönül bırakmamak için var gücümüzle teşkilatlarımız, kadrolarımızla birlikte Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu sürecin hayırla tamamlanmasını temenni ediyoruz." dedi.AK Parti'nin büyük reformlara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Jülide Sarıeroğlu, 4 yıllık seçimsiz bir süreç olduğuna işaret etti. Sarıeroğlu, "Bunları da fırsata çevirerek yine kadın, erkek, genç, yaşlı, emeklisinden işçisine, çiftçisine kadar tüm topum kesimlerini ilgilendiren konularda bizden beklenen, talep edilen, ihtiyaç duyulan ne varsa bunların çözümüyle ilgili reform gündemimizi canlı tutarak, reformları hayata geçirerek yolumuza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğiz." diye konuştu.Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat mensuplarının bayramını kutladığını da iletti."Bu mücadelede asla kişisel hesaplara yer yoktur"AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bayramların kardeşlik duygusunun en üst düzeyde yaşandığı günler olduğunu vurgulayarak, "Bizler 18 yıldır AK Parti teşkilatları olarak bu kardeşlik duygusunu daha da pekiştirdik. AK Parti bir ekip hareketidir, gönül hareketidir. Büyük AK Parti ailesinin en büyük özelliği, gönül bağıyla birbirine bağlı olmasıdır, birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutmasıdır. Bu büyük ailenin her bir ferdi, dava bilinciyle hareket eder, inanç ve azimle mücadelesini sürdürür. Bu mücadelede asla kişisel hesaplara yer yoktur." ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da Ramazan Bayramı'nın milli birlik ve beraberliği vesile olmasını temenni etti.İstanbul seçimiyle birlikte 23 Haziran'da ikinci bayramı yaşayacaklarına inandığını vurgulayan Çam, "Tekrarlanan seçimle birlikte beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ettik. Birlik ve beraberlik deyince Ankara teşkilatımız akla gelir, 31 Mart'taki çabalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.