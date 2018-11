AK Parti'de Davullu Zurnalı E-temayül Heyecanı

18 Kasım 2018 Pazar 11:59



Tüm Türkiye 'de olduğu gibi Manisa 'da da AK Parti İl Teşkilatı e-temayül heyecan yaşadı. Davul ve zurnaların çaldığı e-temayül bayram havasında geçerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , "Türkiye'de AK Parti belediyeciliği ile tanışmamış hiçbir şehrimiz kalmasın, bu yerel seçimler bir milat olsun bu şehirlerimiz için" dedi.AK Parti'de her seçim öncesi geleneksel hale gelen temayül uygulaması bu yıl ilk kez e-temayül adı verilen bir uygulamayla dijital ortamda gerçekleştiriliyor. AK Parti Manisa Teşkilatında toplam 3 bin 690 kişi e-temayüle katılmak için Atatürk Spor Salonu'na adeta akın etti. 15'er kişilik gruplar halinde içeri alınan partililer Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için başkan adaylarını belirleyecek. Sonuçlar aynı anda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a ulaşacak. Manisa'da gerçekleştirilen e-temayüle Çevre ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kayseri Niğde Milletvekili Selim Gültekin , Gençlik Kolları MYK Üyesi Mustafa Burak Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli , belediye başkan aday adayları ve partililer katıldı.Her aday adayının stant açtığı salon önünde davul zurnalar eşliğinde adeta bayram havasında geçen e-temayüle katılan temayüle AK Parti Çevre ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde AK Parti ailesi olarak çok farklı bir heyecan yaşıyoruz. Bugün ekip arkadaşlarımızın, omurgamız dediğimiz, en güçlü yanımız dediğimiz teşkilatlarımızın görüşlerini almak, onların temayüllerini öğrenmek için önümüzdeki yerel seçimlere yönelik çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız temayül yoklaması için bizler de Manisa'dayız. Burada çok değerli Kayseri Milletvekilimiz İsmail Tamer, Niğde Milletvekilimiz Selim Gültekin, Gençlik Kolları MYK Üyemiz Mustafa Burak Altınsoy ile birlikte geldik ve teşkilat mensuplarımla bir arada bir bayram coşkusuyla, bir şölen havasında temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bugün bu temayülü farklı kılan çok önemli bir özelliği var o da dijital olarak yapılıyor olması. Yani e-temayül adını verdiğimiz bir yöntem izliyoruz. Bilgisayar ortamında direkt buradaki temayül sonuçlarının Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bilgisayar ekranına yansıyacak şekilde kurgulandı. Hakikaten hem çok yenilikçi bir yöntem, hem çok teknolojik bir yöntem hem de çok çevreci bir yöntem. Ben çevre ve kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bugün burada 3 tondan fazla kağıdın israfını da önlemiş oluyoruz. En önemlisi tabii ki önümüzdeki yerel seçimlere yönelik yol haritamızın belirlenmesinde biz ortak akla çok inanıyoruz. Parti olarak bu bizim hem gelenekselleşmiş hem kurumsallaşmış yöntemlerimiz arasında zaten. Tek farkı bugün dijital olarak gerçekleşmiş olması" dedi."Çok önemli bir seçim""Türkiye'de AK Parti belediyeciliği ile tanışmamış hiçbir şehrimiz kalmasın, bu yerel seçimler bir milat olsun bu şehirlerimiz için" için diyerek açıklamasına devam eden Karaaslan şunları söyledi:"Çünkü 2023 vizyonu için 2053, 2071 vizyonu için Türkiye'de şehircilik anlamında koyduğumuz çok önemli hedefler var. Dün İstanbul 'da 5 Millet Bahçesinin açılışını yaptık. Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük çevre projesidir bu. Hakikaten bizim şehirlerimiz için yapacaklarımız çok çok önemli ve önümüzdeki yerel seçimlerde bir fark da her şehre özel yol haritalarını konuşuyor olacağız. Her şehre özel stratejileri masaya yatıracağız. Bununla ilgili bizler kendi birimimizde 85 bin kişiyi ki Manisa'yı da dinlemiştik hatırlarsınız, 'Şehrim 2023' kapsamında. Bütün şehirlerimize yönelik bu yol haritalarını peyderpey, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız vasıtasıyla paylaşacağız. Onun dışında biz inanıyoruz ki bu seçimler Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğuna katkı verecek. Dolayısıyla şehirlerin yarıştığı bir dünyada Türkiye'nin o lider ülke olma pozisyonunu güçlendirecek çok önemli bir seçimdir. Çok değerli aday adaylarımız var, hepsine bir kez daha çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Bu birbirimizi kırıp dökmediğimiz aksine birbirimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğümüz yolumuzda farklı bir seçim olacak. İnşallah hem Manisa için hem partimiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."Gerçekleştirilen e-temayülün AK Parti adına bir demokrasi bayramı olduğunu dile getiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise şunları söyledi:"Biz her daim seçimler öncesinde teşkilatlarımızın kanaatlerine, fikirlerine en geniş ölçüde alıyoruz. Bugün mahalle başkanlarımızdan il yönetimimize kadar herkes burada oy kullanıyor. İnşallah da başarılı neticeler temayülden olur ve Ankara 'ya da ulaşır. Çiğdem hanımın dediği gibi temayülümüzün farkı şu, kağıt ve benzeri materyaller kullanmadan direkt genel merkezimize, genel başkanımızın önünde olacak bu temayül. Burada alacağımız neticede belediye başkan adaylarımızın belirlenmesinde sürecin bir parçası olacak, en güçlü parçalarından biri olacak. Ardından anketlerimiz, sivil toplum örgütleriyle istişareler ve aralık ayının başından sonuna kadar büyükşehir de dahil olmak üzere tüm ilçe belediye başkan adaylarımızı belirleyip halkımızla paylaşacağız. Hayırlı uğurlu olsun AK Parti adına, Manisamız adına, milletimiz adına." - MANİSA