Haberler » Politika » AK Parti'de delege seçimleri ertelendi - Haber

AK Parti'de delege seçimleri ertelendi

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

30.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:35AK Parti'de delege seçimleri ertelendi
AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Yedinci olağan kongre sürecini başlatan AK Parti'de, delege seçim takviminin 15 Aralık'a kadar tamamlanması planlanıyordu. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 30 Kasım'da Karpuzlu'dan başlayarak 15 Aralık'ta Efeler ilçesinde tamamlanması beklenen delege seçimlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Delege seçimleri takviminin AK Parti Genel Merkezi tarafından ertelendiğini kaydeden İl Başkanı Özmen, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından gönderilen yazı ile delege seçimlerimiz ertelendi. Yeni takvim henüz belli değil. Belirlendiği anda kamuoyu ile yine paylaşacağız. Genel merkezimiz tarafından bildirilecek yeni takvim doğrultusunda önce ilçe ve ardından il kongremizi yaparak kongrelerimizi sonlandıracağız" dedi. - AYDIN

AK Parti, Aralık, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:30 AB Konseyi'nin yeni başkanı görevi devraldı
14:30 Bakan Soylu: "Yemin olsun Ortadoğu'ya barış ve huzuru getireceğiz"
14:00 KOM Değerlendirme Toplantısı
13:41 Bakan Selçuk: Pedagojik formasyon ücretsiz verilmeli, altyapısını kurduk
13:20 Akar'dan NATO'ya çağrı
12:55 Demet Akalın'dan "27 yaşında mısın?" diyen takipçisine bedava bilet jesti!
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:37:19