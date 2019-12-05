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AK Parti'de delege seçimleri tarihleri belli oldu

AK Parti Aydın'da geçtiğimiz günlerde ertelendiği duyurulan delege seçimlerinin yeni tarihleri belli oldu.

05.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:04AK Parti'de delege seçimleri tarihleri belli oldu
AK Parti 'da geçtiğimiz günlerde ertelendiği duyurulan delege seçimlerinin yeni tarihleri belli oldu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen tarafından geçtiğimiz günlerde ertelendiği duyurulan delege seçimleri 6 Cuma günü Buharkent ve Sultanhisar ilçeleri ile başlayacak. Delege seçimleri 15 Aralık Pazar günü Didim ve Efeler ile son bulacak.

Açıklanan yeni takvime göre delege seçim tarihleri şu şekilde;

6 Aralık Cuma Buharkent ve Sultanhisar, 7 Aralık Cumartesi Köşk, 8 Aralık Pazar Söke ve Kuşadası, 9 Aralık Pazartesi Karacasu ve Koçarlı, 10 Aralık Salı Bozdoğan, 11 Aralık Çarşamba Yenipazar, 12 Aralık Perşembe Germencik ve Çine, 13 Aralık Cuma İncirliova, 14 Aralık Cumartesi Nazilli, Karpuzlu ve Kuyucak, 15 Aralık Pazar Didim ve Efeler. - AYDIN

AK Parti, Aralık, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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