Haberler » Güncel » AK Parti'de delege seçimleri yapıldı - Haber

AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.

01.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:26AK Parti'de delege seçimleri yapıldı
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi öncesi delege seçimleri gerçekleştirildi.

Lokali'nde gerçekleştirilen delege seçimlerine, parti üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, yaptığı açıklamada, kongre süreci öncesi delege seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üyelerine delege seçimlerine yoğun ilgi gösterdiklerinden dolayı teşekkür eden Kılıç "Yapılan seçimle 66 mahalle ve 110 köyümüzde 400 asil ve 200 yedek delegemizi belirledik. Bilindiği gibi, 32 bin üyemiz var. Bundan sonra belde ve ilçe kongrelerimiz devam edecek. Merkez ilçe ve il başkanlığı kongremizle sürece tamamlayacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Merkez, KÜTAHYASPOR, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 16:48:29