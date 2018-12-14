AK Parti'de Dijital Kampanya Çalışması - Mahir Ünal

14 Aralık 2018 Cuma 13:44



14 Aralık 2018 Cuma 13:44

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sanal ortamda bir genel merkez kurduklarını, partinin 1,5 milyon üyesinin bir cep telefonu uygulamasıyla interaktif olarak iletişim kurabileceğini ve veri paylaşabileceğini söyledi.Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Ünal, yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün bir sonucu olarak artık klasik kampanyalar döneminin kapandığını, yeni bir seçim kampanyası modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti.Çevreci ve dijital bir kampanya dönemine başladıklarını dile getiren Ünal, insanların artık kendisini sanal ortamda da ifade ettiğini, yakın uzak kavramlarının ortadan kalktığını, internet coğrafyasında da iletişimin iyi kurulması gerektiğinin altını çizdi.Türkiye'de yaklaşık 51 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğunu, ortalama sosyal ağlarda kalma süresinin 3 saate ulaştığına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:"Biz bir mitingde 1,5 milyon kişiyi topladığımız zaman bu çok büyük bir başarı. Kazlıçeşme'de, Yenikapı'da bir miting yapıyoruz 1,5 milyon kişi. Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasını sosyal medya üzerinden 10 - 12 milyon kişiye ulaştırabiliyoruz. 15 milyon takipçinize ulaştırdığınız bir mesajın sadece twitter üzerindeki viral etkisi 50-60 milyonlara kadar ulaşabiliyor. Böyle bir dünyada artık gündemi televizyonlar ve gazeteler oluşturmuyor, gündemi sosyal ağlar oluşturuyor."Konuşmasında AK Parti'nin geçmişteki seçim kampanyaları hakkında bilgiler veren Ünal, 2014 ve 2015 seçimlerinde sosyal medyadaki çalışmalarının katkısını somut olarak gördüklerine işaret etti.Ünal, şöyle konuştu:"16 Nisan'da AK Parti sosyal medyayı en iyi kullanan parti oldu, 24 Haziran'da da bu konuda ezici bir üstünlüğümüz vardı. Neden ? Çünkü 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu gerçek kişilikleriyle sosyal medyada etkin hale getirdik. Yani öyle bot hesaplar, troller, fake hesaplarla değil. Her bir teşkilat mensubumuz sosyal medyada kendi gerçek kişilikleriyle kendi siyasetlerinin hakikatini oraya taşıdılar. Oradaki dezenformasyonu, bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak şekilde orada kendi varlıklarını gösterdiler.Şimdi biz bütün bu çalışmaları bir kurumsal yapıya döktük yani sanal ortamda bir genel merkez kurduk. Bir aplikasyonla 1,5 milyon teşkilat mensubumuzu akıllı cep telefonu üzerinden birbiriyle konuşturabileceğiz. Önümüzdeki günlerde tanıtım medya başkanlarımız üzerinden tüm Türkiye'de cep telefonunuza yükleyeceğiniz aplikasyonla genel başkandan mahalle başkanına kadar 1,5 milyon teşkilat mensubunun anlık ve interaktif olarak birbiriyle konuşabildiği, veri paylaşımında bulunabildiği bir panel oluşturuyoruz. Bu çok önemli ve kıymetli. Türkiye'de bir ilk, sanırım dünyada da bir siyasi parti bunu bu ölçekte ilk defa gerçekleştirmiş oluyor. İnşallah ikinci adımda da bunu 11 milyon üyemize dönük gerçekleştireceğiz."