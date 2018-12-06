AK Parti'de "Dijital Kampanya" Dönemi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:19



06 Aralık 2018 Perşembe 15:19

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi başlıyor." dedi.Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde yapılan 128. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki "Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz" açıklamasının ardından, yerel seçim çalışmaları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iki aydan bu yana seçim propagandasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ünal, "Yeni seçim kampanyamızın temel dinamiği birincisi öncelikle çevreci bir kampanya, ikincisi daha çok dijital bir kampanya planladık. Çünkü bir taraftan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sıfır atık çalışmaları devam ederken çevreye duyarlı, çevreyi sürdürebilir ve çevreyi korumaya dayalı yeni bir anlayış, tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yerleşirken kampanyalarımızın çevreci olmaması, kampanyalarımızın çevreyi kirleten, hem görüntü hem de ses kirliliği oluşturan bir şekilde olması tabii ki kabul edilemez." şeklinde konuştu.Ünal, klasik kampanya dönemlerinin kapandığına işaret ederek, "Daha çevreci ve mesajların doğal olarak daha çok dijital ortamda seçmene ulaştığı, çünkü Türkiye'de 51 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve ortalama 3 saat sosyal medyada insanlar vakit geçiriyorlar. O yüzden AK Parti olarak biz aslında 24 Haziran seçimlerinde biraz uyguladık." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin 1,5 milyon teşkilat mensubunu sanal ortama taşıdıklarını dile getiren Ünal, "Sanal ortamda da bir genel merkez oluşturduk yani 1,5 milyon teşkilat mensubunun birbiriyle sosyal ağlar üzerinden anlık konuşabildiği interaktif, akışkan ve anlık bir seçim kampanyası planlıyoruz. Tabii ki klasik kampanyanın diğer öğeleri olan televizyon, gazete ve açık hava konuşmaları, bunlar yine olacak, sloganlar yine olacak." diye konuştu.Ünal, yeni kampanya dönemine ilişkin, şunları kaydetti:"Şehirlerimizde kesinlikle görüntü ve ses kirliliği oluşturan bir kampanya olmayacak. Bu konuda diğer siyasi partileri de buna hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Bir taraftan da artık gündem televizyonlar ve gazeteler tarafından oluşturulmuyor. Artık gündem anlık, sosyal medyada gündem oluşuyor. Seçimin duygusu, atmosferi sosyal ağlar üzerinden oluşuyor ve sosyal ağlar üzerinden yönetiliyor.Dolayısıyla, bir taraftan da tabii sosyal ağlar dezenformasyona çok açık, bilgi kirliliğine çok açık. Dolayısıyla biz seçmeni doğru bilgilendirmek, kendimizle ilgili konularda seçmene doğru bilgi sunmak, aynı zamanda teşkilatlarımızın ortak bir dil ve söylem üzerinden seçmeni bilgilendirebilmesi için genel merkezimizde oluşturduğumuz yeni bir sosyal ağ var, yaklaşık 1,5 milyon teşkilat mensubunun anlık konuşabildiği. Aynı zamanda AK Parti, 11 milyon parti üyesi olan büyük bir platforma sahip. Dolayısıyla parti üyelerimize dönük bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber artık klasik kampanyalar dönemi sona eriyor ve dijital kampanyalar dönemi başlıyor."