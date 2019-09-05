Haberler» Güncel» Haber

AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı'nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi.

05.09.2019 23:25

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından dört isme sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligat gönderildi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz konusu tebligatı akşam saatlerinde postaya verdiklerini söyledi. Öte yandan tebligatta, ihracı istenen kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. AK Parti'nin iç tüzüğünde yer alan ve disipline götürme gerekçeleri maddeler halinde anlatıldı. Tebligatta AK Parti'nin iç tüzüğüne dayanarak 'partinin genel ilkelerine aykırı davranan, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunulması' gerekçeleri gösterildi. Tebligatta, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi. Aynı şekilde eski milletvekillerinin de son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirel açıklamaları da tebligatta yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Tebligat adı geçen kişilere ulaştıktan sonra verilen süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmaları beklenecek. Daha sonra disiplin kurulu yeniden toplanarak söz konusu kişilerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Öte yandan, AK Parti tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kurulana sevk ettiği üyelerin tamamı ihraç edildi.

AK Parti MYKAK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı

Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu TwitterAhmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

Ahmet DavutoğluAhmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi?

AK PartiAK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

AK PartiAK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi

AK PartiAK Parti'den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün kimdir?

AK PartiAK Parti'den ihracı istenen Selçuk Özdağ kimdir?

AK PartiAK Parti'den ihracı istenen Abdullah Başcı kimdir?

ErdoğanErdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti eleştirisi: Birileri sürekli şişiriliyor

AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi

Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, AK Parti, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
03:21   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:08   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:02   Konya tartıştığı kocasını keserle öldürdü
02:56   Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki
02:30   Dha yurt bülteni - 19
02:16   Bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
02:14   Sudan'da YTB burslularına veda programı