AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Batman
İl Başkanı Abdullah Akif Gür
, hafta sonu Hasankeyf
, Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.
7. olağan kongre süreci kapsamında delege seçimleri, belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Başkan Gür, 7 Mart itibariyle de ilçe kongrelerini başlayacağını kaydetti.
Batman'da AK Parti kongrelerinin bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Gür, şöyle konuştu:
"Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti olarak kongrelerimizi inşallah inanç, kararlılık ve gayretle tamamlayacağız. İlçe kongrelerimizin startını 7 Mart Cumartesi günü Hasankeyf ve Gercüş, 8 Mart Pazar günü ise Beşiri ve Sason ilçelerimizde vereceğiz. "