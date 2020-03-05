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AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, hafta sonu Hasankeyf, Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.

05.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:08AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor
AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif , hafta sonu , Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.
7. olağan kongre süreci kapsamında delege seçimleri, belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Başkan Gür, 7 Mart itibariyle de ilçe kongrelerini başlayacağını kaydetti.
Batman'da AK Parti kongrelerinin bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Gür, şöyle konuştu:
"Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti olarak kongrelerimizi inşallah inanç, kararlılık ve gayretle tamamlayacağız. İlçe kongrelerimizin startını 7 Mart Cumartesi günü Hasankeyf ve Gercüş, 8 Mart Pazar günü ise Beşiri ve Sason ilçelerimizde vereceğiz. "

Hasankeyf, AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 11:25:36