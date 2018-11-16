AK Parti'de İstanbul Adaylığı İçin Binali Yıldırım Rakipsiz Kaldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mart 2019 yerel seçimlerinde kıran kırana bir yarışa sahne olması beklenen İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için, şu ana kadar yaptırılan anketler ve sahada profil araştırmaları ile kendisine sunulan raporların sonuçlarını da baz alarak özel bir çalışma yaptığı öğrenildi.

İSTANBUL İÇİN BİNALİ YILDIRIM İSMİ AĞIR BASIYOR

Parti kulislerinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi ağırlıklı olarak dillendirilirken, ilçe belediye başkan adaylıkları için "Reis o konuda bizzat çalışıyor. Adayları da bizzat belirleyecek" deniliyor. AK Parti'de 12 Kasım'da sona ermesi beklenen, ancak Erdoğan'ın talimatıyla uzatılan belediye başkan adaylıkları için başvuru süresi bu akşam sona erecek. 18 Kasım'da da Türkiye genelinde elektronik temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

4 KENTTE BAŞKANLARLA "DEVAM" DENİLECEK

Temayül öncesi AK Parti'de adaylık kulisleri de hareketli. İddialara göre, her il için ayrı ayrı gerçekleştirilen anketlerde vatandaşın yüksek oranda, "değişim" talebinin görülmesi nedeniyle AK Parti'de mevcut 18'i büyükşehir 48 il belediye başkanından yeniden aday gösterileceklerin sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek. Bu çerçevede Antalya, Gaziantep, Konya ve Bayburt, başkanlarına "devam" denecek iller arasında sayılıyor.

Metal yorgunluğu nedeniyle başkanları daha önce istifa ettirilen Bursa ve Balıkesir'in yanı sıra Adıyaman ve Kilis'te adayları, anket sonuçlarının belirleyeceği ifade ediliyor. Eylül ayında Enver Yılmaz'ın belediye başkanlığından istifa etmesiyle gündeme gelen Ordu'da da anket ve temayül sonuçlarının aday tespitinde etkili olacağı belirtiliyor.

SON KULİSLER

Parti kurmaylarının aktardığı bilgiye göre, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlığında üç dönemini dolduran 92 belediye başkanından hiçbiri için üç dönem kuralı tüzüğün tanıdığı imkana rağmen esnetilmeyecek. Ancak bazı üç dönemlik başkanların seçim bölgelerinin değiştirilmesi söz konusu olacak.

Büyükşehirlerle sınırlı olmak üzere, az sayıda üç dönemlik ilçe belediye başkanının, başka ilçelere kaydırılmasının düşünüldüğü belirtilirken, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin adaylığı için "kesin gibi" denilen Ankara'da bu kapsamda, üç dönemlik Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin CHP'de olan Yenimahalle'ye kaydırılacağı konuşuluyor. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ise Keçiören'den aday gösterilebileceği öne sürülüyor.

Parti kulislerinde uzun süredir TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için "yüksek olasılık" ifadesi kullanılırken, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üstlenen Mevlüt Uysal'ın da yeniden Başakşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği öne sürülüyor.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise yaptığı açıklamalara karşın hâlâ parti kulislerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için en kuvvetli isim olarak dillendiriliyor.

TBMM'DE SANDALYE HESABI

Yıldırım'ın aday olup seçilmesi halinde Meclis Başkanlığı'na gelebilecek isimler Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı olarak sıralanıyor. İddia edildiği gibi Yıldırım ve Özhaseki'nin aday olup seçilmeleri halinde, AK Parti Meclis'te sandalye kaybedecek. 290 milletvekili bulunan AK Parti, bu sayının 287'nin altına düşmesi durumunda TBMM İhtisas komisyonlarındaki sayısal çoğunluğunu yitirecek. Bu riskle karşı karşıya kalmamak için Meclis'ten yerel yönetimlere kaydırılacak isim sayısının iki-üçü geçmeyeceğini vurgulanıyor.

YERİNE KONUŞULAN 4 İSİM

Binali Yıldırım'ın belediye başkanı seçilmesi durumunda, TBMM Başkanlığı görevi için kulislerde dört isim konuşuluyor: Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.