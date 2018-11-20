Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Büyükşehir'de hedef ilçeler" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Sarıkaya, bir süredir ismi İstanbul için geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının kesinleştiğini yazdı.

"MEVLÜT UYSAL İÇİN FARKLI İDDİALAR VAR"

"İstanbul Büyükşehir adaylığı ise kesinlik kazandı; TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı kesinleşti; hatta ilçeler üzerinde çalışma da başlamış. Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir'e getirilen Mevlüt Uysal için de farklı iddialar söz konusu. Bir ilden aday gösterileceği ileri sürülmekle birlikte, İstanbul'un bir büyük ilçesi için de ismi vurgulanıyor. Olmazsa kendisine yeni bir alanda görev verileceği de belirtiliyor" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

ANTALYA'NIN ADAYI BELLİ OLDU

"Uysal'ın da memleketi olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için "marka ismimiz" diye anılan mevcut Başkan Menderes Türel ile yola devam kararı alınmış. Türel Ankara'ya davet edilerek Antalya ilçelerinde kimlerin aday gösterileceği, belediye meclisinde kimlerin yer alacağı gibi konular üzerinde çalışmalar yürütülmeye başlanmış. Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun da bir ilden aday gösterilmesi olasılığına atıf yapılıyor."