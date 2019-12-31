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AK Parti'de istifa

AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

31.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:05 AK Parti'de istifa
AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
17 Eylül 2018 tarihinde AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı seçilen Onur Karaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Karaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Eylül 2018 tarihinden itibaren büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Bilecik il Gençlik Kolları Başkanlığından işlerim sebebi ile istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen beraber yol yürüdüğüm çalıştığım il gençlik kolları yönetimdeki değerleri dava arkadaşlarıma ilçe gençlik kolları başkanlarıma ve yönetimlerine il başkanımız Sayın Fikret Karabıyık'a, Milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'ya ve tüm Bilecik AK Parti Teşkilatı'na teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimizin arkasında desteğim sonuna kadar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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