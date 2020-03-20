Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti'de kongreler ertelendi - Haberler

AK Parti'de kongreler ertelendi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.

20.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:32
AK Parti'de kongreler ertelendi
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, il genelinde yapılması planlanan belde, ilçe ve il kongresinin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu.

Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Korana virüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu ay yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran’da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi Haberler
Milyonların gözünü çevirdiği infaz düzenlemesinde son aşamaya gelindi
Loading