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AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi

AK Parti'nin Kırıkkale'de hafta sonu yapacağı iki ilçe kongresinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

13.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:34
AK Parti'de 'korona virüsü' tedbiri: Kırıkkale'de iki ilçe kongresi ertelendi

AK Parti'nin Kırıkkale 'de hafta sonu yapacağı iki ilçe kongresinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, hafta sonu yapılacak Keskin ve Sulakyurt ilçe kongrelerinin 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında ertelendiğini belirtti. Dağdelen yaptığı yazılı açıklamada, "Keskin ve Sulakyurt ilçelerimizde hafta sonu gerçekleştirmek üzere tüm hazırlıklarını titizlikle tamamladığımız ana kademe ilçe kongrelerimiz, Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü 'korana virüsü' ile ilgili tedbirler kapsamında, bu akşam alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak, Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmiştir. Devletimizin aldığı her tedbirin, bizlerin sağlığı için olduğunu aklımızdan çıkarmadan, sağduyu ve tavsiye edilen tedbirlere uyarak, bu sıkıntının da bertaraf edileceğine inancımız tamdır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi musibetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, AK Parti, Keskin, Politika

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