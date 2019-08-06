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AK Parti'de kritik istifa

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

06.08.2019 21:53
AK Parti'de kritik istifa

AK Parti'nin fahri kurucusu Rüstem Zeydan, partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeydan, "Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum AK Parti 'den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ARENAYA VEDA ETMİYORUM"

İstifasıyla ilgili basın mensuplamalarına da konuşan Zeydan "Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim" dedi.

Rüstem Zeydan aynı zamanda Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile tutklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.

Sağdan-sola Rüstem Zeydan ve kardeşi Abdullah Zeydan

Rüstem Zeydan, AK Parti, Politika, Güncel

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