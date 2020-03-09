AK Parti'de mevcut ve eski yönetim bir araya geldi
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, daha önce il başkanlığı görevinde bulunan Süleyman Reyhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, daha önce il başkanlığı görevinde bulunan Süleyman Reyhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti İl Başkanı Çalışkan teşkilat mensuplarını çalışmalar hakkında bilgilendirdi, önerileri dinledi.
Açıklamada Çalışkan'ın şu sözlerine yer verildi: , "AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman istişare kültürüne önem veren bir kurumdur. Teşkilatlarımızda görev almış ve emekleri olan her kardeşimizin fikirleri bizler için çok önemli."
Reyhan da vefa davetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Çalışkan'a teşekkür etti.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti İl Başkanı Çalışkan teşkilat mensuplarını çalışmalar hakkında bilgilendirdi, önerileri dinledi.
Açıklamada Çalışkan'ın şu sözlerine yer verildi: , "AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman istişare kültürüne önem veren bir kurumdur. Teşkilatlarımızda görev almış ve emekleri olan her kardeşimizin fikirleri bizler için çok önemli."
Reyhan da vefa davetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Çalışkan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti'de mevcut ve eski yönetim bir araya geldi
Etiketler : SÜLEYMAN REYHAN, Eskişehir, AK Parti, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek