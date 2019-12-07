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AK Parti'de nöbetçi vekil İsmail Emrah Karayel gündemi değerlendirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

07.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:46AK Parti'de nöbetçi vekil İsmail Emrah Karayel gündemi değerlendirdi
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen, aynı zamanda Türkiye-AB Karma Parlemento Komisyonu Eş Başkanı olan Karayel, Avrupa'da yoğun temaslarda bulunduklarını söyledi.
Türkiye'yi AB üye ülkelerinin katılmış olduğu COSAC toplantısında temsil ettiklerini belirten Karayel, Helsinki'de iki günlük toplantıda Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramaları ve Libya ile yapılan anlaşmayla ilgili gerekli cevapları üye ülkelerin temsilcilerine verdiklerini kaydetti.
Karayel, "Türkiye, uluslararası hukuka son derece saygılı bir şekilde hem deniz egemenlik alanının sınırlanması hem de hidrokarbon aramalarında kendi kıta sahanlığı içinde gerekli çalışmaları yapmakta. Türkiye hem bu çalışmalarla hem de Libya ile yapılan anlaşmayla birilerinin kötü niyetli oyunlarını bozmuştur. Türkiye'nin yok sayılarak hiçbir faaliyetin bölgemizde yapılamayacağını gösterdik." diye konuştu.
Merkez Bankası'nın gelecek günlerde yeni bir faiz indirimine gideceğini aktaran Karayel, faiz indirimiyle beraber konut sektörü başta olmak üzere piyasalara hareketlilik geleceğini dile getirdi.
Kayseri'de özellikle turizm alanında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Karayel, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Soğanlı'da sıcak hava balonu uçurulmasının, gastronomi çalıştayının kentteki turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İsmail Emrah Karayel, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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