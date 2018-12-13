AK Parti'de Tanıtım ve Medya Başkanlarına Eğitim Verildi

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kırşehir
merkez ve ilçelerde görev yapan tanıtım ve medya başkanları ile sosyal medya sorumlularına eğitim verildi. Neşet Ertaş
Kültür Sanat Merkezinde, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı
, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Neslihan Ay ve Dicle
Gülen Deligöz'ün katılımıyla eğitim çalışması düzenlendi.
Eğitim toplantısında, partililerin sosyal medyayı duyarlı, doğru ve aktif kampanya yönetmeleri amacıyla yapıldığı bilgilendirme ve sunumlar yapıldı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
, yaptığı açıklamada, eğitimlerle AK Parti'nin kurumsal kimliği, değerleri ve yapılan hizmetleri topluma sağlıklı, etkili şekilde aktarılmasını amaçladıklarını dile getirdi.
Seçim sürecinde çevreye duyarlı bir siyasi kampanya yönetimi yapılmasını planlandıklarını da dile getiren Aslan, bu doğrultuda sosyal medyanın etkili ve doğru kullanımının önem taşıdığını ifade etti.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:03