AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Uşak
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik, teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.
Temayül yoklaması için Uşak'a gelen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye
genelinde ilk kez yeni bir sistemle oy kullanma işlemini gerçekleştireceklerini belirtti.
Oy verme işleminin bütün Türkiye'de aynı anda başladığını ifade eden Kıvırcık, şunları söyledi:
"Saat 10.00'da oy kullanımı başladı ve saat 16.00'da sona erecek. Yerel seçimlerin bütün kamuoyu yoklamalarını ve geçmiş dönemlerde de yaptıkları temayül teşkilatlarımızın eğilimini alacağız. Bunu da ilk kez teknolojiyi kullanmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız. 600 delegemiz var yoğunluk olmaması için her bilgisayara 150 delege düşecek şekilde ayarladık. Burada oy kullanıldığı andan itibaren Sayın Başkanımız kullanılan oyları merkezde görecek."
Uşak AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın ise temayül yoklamasında 10 belediye başkan aday adayı için 600 delegenin oy kullanacağı bilgisini verdi.
Semra Kaplan Kıvırcık,Uşak,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 11:17