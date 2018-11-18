AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Kırklareli
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Halk Eğitimi Merkezinde dijital ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, saat 16.00'ya kadar 620 delegenin oy kullanması bekleniyor.
Kırklareli Temayül Komisyonu Başkanlığını üstlenen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
, yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Temayülde delegelerin aday olarak görmek istediği aday adaylarına oy verdiğini ifade eden Altunyaldız, temayülün, genel merkez tarafından aday belirleme sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Altunyaldız, AK Parti'nin her zaman ilklerin temsilcisi olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bugüne kadarki temayül yoklamaları, manuel yöntemle kağıt ortamında olurken bu sefer elektronik ortamda yapıyoruz. Delegeler il ya da ilçe bazında belediye başkanı adayı görmek istedikleri 3 ismi belirliyorlar. Bu kapsamda delegelerimizin reyini, iradesini görmüş oluyoruz. Süreci demokratik bir şekilde işletmiş oluyoruz. İnşallah 31 Martta da AK Parti milletimizin teveccühü ile Türkiye Cumhuriyeti
'nin yönetim iradesi, birikimi ve becerisi ile tüm belediye başkanlıklarını almaya ve ülkemize tüm belediyelerde hizmet etmeye talibiz."
Açıklamanın ardından kabinlerde bilgisayar sistemleri açılarak oy kullanma işlemleri başlatıldı.
Kırklareli,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 11:39