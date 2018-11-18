AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Edirne
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasında, parti delegeleri aday adayları için dijital ortamda oylarını kullanmaya başladı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
ve AK Parti İstanbul
Milletvekili Tülay Kaynarca
, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
'yi ziyaret ettikten sonra, temayül yoklamasının yapıldığı toplantı salonuna geldi.
AK Parti Edirne İl Başkanlığı İl Seçim İşleri Başkanı Mücahit Güzey'den bilgi alan Eroğlu ve Kaynarca, partililerle sohbet etti ve temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin teknolojiyi en iyi kullanan dünyanın en iyi siyasi organizasyonu, siyasi partisi olduğunu söyledi.
AK Parti'nin on milyondan fazla üyesinin olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"Temayül yoklaması yapıyoruz. Bunu da en iyi teknolojiyle yapıyoruz. AK Parti her şeyde öncü. Bakın kartlar var, geliyor kartı okutuyor ve istediğine oyu gizli bir şekilde veriyor kabinlerde. Böylece otomatik olarak genel merkeze gidiyor. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde manipülasyon yapılması mümkün değil. Son derece adil bir şekilde çalışma yapılıyor. AK Parti Türkiye
'ye çok büyük hizmetler yaptı. 17 yıldan bu yana Türkiye'ye büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'yi 3,5 misli büyüttük. Mahalli idare seçimlerinde vatandaşın istediği adaylarla gümbür gümbür kazanacak buna yürekten inanıyoruz."
Kendisinin bir Edirne gönüllüsü, sevdalısı olduğunu aktaran Eroğlu, Edirne'ye Kanal Edirne gibi büyük bir yatırımın yapıldığını, böylece taşkınların önüne geçileceğini aktardı.
Edirne,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 11:50