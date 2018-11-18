AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Hakkari
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik, teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti. Atatürk Kültür Merkezi
salonunda düzenlenen temayül yoklamasından 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Hakkari'de belediye başkanı aday adaylığı için başvuruda bulunan 46 kişi için oylama yapılacak.
Temayül yoklamasından önce konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat
, belediyelere atanan kayyumlar sayesinde birçok ilde inanılmaz değişikliklerin yaşandığını yapılan hizmetlerin ise halkı memnun ettiğini söyledi.
Bir zamanlar köy görünümünde olan Hakkari'nin yapılan hizmetlerle birlikte batı illerini aratmadığını belirten Fırat, AK Parti'nin daha birçok yeniliklere imza atacağını ifade etti. Ak Parti
Hakkari İl Başkanlığı aday adayları tanıtım ve temayül yoklamasına AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Mardin Milletvekili Cengiz
Demirkaya, İl Başkanı Emrullah Gür
, Hakkari eski milletvekilleri, belediye başkan aday adayları ile partililer katıldı.
Hakkari,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 13:16