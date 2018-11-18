AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Bitlis
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Bitlis Sehit Mahir Ayabak Ortaokulu Spor Salonunda yapılan temayül yoklamasında, parti delegeleri aday adayları için dijital ortamda oylarını kullanmaya başladı.
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı
ile Çorum
Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan temayül yoklamasına katılarak İl Başkanı Nasrullan Tanglay'da bilgi aldı.
Ceylan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimin, Türkiye
'nin tekrar ivme kazanıp hızlı bir şekilde 2023, 2050 ve 2071'lere gideceği bir seçim olduğunu söyledi.
Bitlis'in referandum ve 24 Haziran seçimlerinde nasıl çalıştığını bildiklerini belirten Ceylan, şöyle konuştu:
"Bu bölgede siyaset yapmak zordur. Gördük ve daha önceleri de defalarca geldik. AK Parti ailesi olarak birliğimizi, beraberliğimiz ve kardeşlik hukuklarımızı koruyarak birbirimize karşı olan hoşgörü sınırlarını biraz daha aşıp yola devam edersek, 31 Mart 2019'da, 2014'te yaptığımız kazayı telafi edeceğiz."
Konya,Bitlis,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 13:19