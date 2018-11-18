AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Diyarbakır
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Seyrantepe Spor Salonunda gerçekleşen temayül yoklamasına katılan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yerel yönetimler seçimi için aday belirleme sürecinin başladığını belirtti.
Yaklaşık 2 bin 200 delegenin katılımıyla 129 aday adayına yönelik temayülünün tespit edileceğini dile getiren Budak, şunları kaydetti:
"Delegelerimiz aday adaylardan hangisini belediye başkan adayı olarak görmek istiyorsa onun ismini yazacak. Her delegemiz üç isim yazabiliyor. İnşallah huzurlu bir ortam içerisinde temayül yoklamamızı bitirir ve en güzel adaylarımızla seçime gideriz."
Diyarbakır,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 13:57