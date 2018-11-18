AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Şırnak
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkan adayı olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklamasına gitti.
Şırnak Gençlik Merkezi Merkez Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç
ve AK Parti Manisa
Milletvekili İsmail Bilen
'in de katıldığı temayül yoklamasında parti delegeleri dijital ortamda tercihlerini gerçekleştirdi.
AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, yerel seçim için aday çalışması yaptıklarını belirterek, "Yeni sistem hem zaman hem de kağıt tasarrufuna vesile olacaktır. Delegelerimiz şenlik havasında adayların belirlenmesi için oylarını kullanıyorlar. Bu da partinin demokratik süreçlere verdiği önemi gösteriyor." diye konuştu.
Şırnak,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 14:53