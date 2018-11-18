AK Parti'de Temayül Yoklaması

Hatay
(AA) - AK Parti
Hatay İl Başkanı İbrahim Güler
, "Hatay'da 15 ilçe ve büyükşehir için toplam 134 aday adayımız var. Bu büyük bir başarı ve teveccüh. Temayül yoklaması çok başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirildi." dedi.
AK Parti'de cuma günü sona eren aday adaylığı müracaatının ardından Hatay İl Başkanlığınca yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla temayül yoklaması yapıldı. Antakya
Spor Salonunda düzenlenen temayül yoklamasında kayıt yaptırıp kimliklerini alan teşkilat mensupları, dijital sistemde oy kullanılan kabinlerde en fazla 3 aday için tercihlerini belirtti.
İl Başkanı Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temayül yoklamasına büyük bir katılımın olduğunu söyledi.
Güler, temayül yoklamasına genel merkezden AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan
, İstanbul
Milletvekili Eyüp Özsoy
, Gaziantep
Milletvekili Derya Bakbak
ve Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya'nın katılım gösterdiğini belirtti.
Aday adaylarına başarılar dileyen Güler, şunları kaydetti:
" Türkiye
'de 18 yıldır iktidar olan AK Parti'ye teveccüh hamd olsun devam ediyor. Hatay'da 15 ilçe ve büyükşehir için toplam 134 aday adayımız var. Bu büyük bir başarı ve teveccüh. Temayül yoklaması çok başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirildi. AK Parti büyük bir ailedir ve milletin partisidir. Başvurularının yoğun olması AK Parti'nin başarılı olduğunun göstermesi açısından önemli bir kriter olarak görüyoruz. Bugün 3 bine yakın teşkilat mensubumuz, il yönetimi ile birlikte tamamı temayülde yaşadıkları ilçede kimleri belediye başkanı olarak görmek istedikleri yönünde kanaatlerini bildirdiler. Büyükşehir belediyesi için kimleri görmek istediği ile alakalı kanaatlerini bildirdiler."
Güler, AK Parti'nin Hatay'da seçimlere hazır olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:
"Allah'ın izniyle Mart 2019'da Hatay'da zafer kazanacağız. İlk defa Türkiye'de elektronik ortamda temayül yapıldı. Sonuçlar hemen genel merkezde ve Cumhurbaşkanımız tarafından görülebilecek. Bu sistem hem temayülün daha hızlı olmasını sağladı hem de ciddi bir tasarruf söz konusu. AK Parti yine ilke imza atmış oldu."
18 Kasım 2018 Pazar 15:23