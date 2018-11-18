AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Karabük
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasına, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır
, AK Parti Mersin
Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz
, AK Parti Bolu
Milletvekili Fehmi Küpçü
, AK Parti Bolu İl Başkanı İsmail Altınöz, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Başkan Altınöz, burada yaptığı konuşmada, oy verme işleminin tüm Türkiye
'de aynı anda saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da biteceğini söyledi.
İlk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yaptıklarını anlatan Altınöz, "Partimizden Merkez
11, Eflani
1, Eskipazar
4, Safranbolu
11, Ovacık
7, Yenice
9 ve Yortan beldesinde 3 olmak üzere toplamda ilimizde 46 aday adayı belediye başkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmuştur. Aday adaylarımıza başarılar dilerim. Partimize olan teveccüh bizleri mutlu etmiştir." diye konuştu.
Karabük,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 15:27