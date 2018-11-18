AK Parti'de Temayül Yoklaması

- Genel ve detay görüntülerOy kullanılmasıİl Başkanı Mehmet Dağtekin'in konuşması Adıyaman
'da Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen temayül yoklamasında konuşan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, temayül yoklamasının ve yerel seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.
Temayül yoklamasının çok güzel başladığını ifade eden Dağtekin, şunları kaydetti:
"Sistemde herhangi bir aksaklık olmadı. Merkezde 14 adayımız müracaat etti. 900'e yakın arkadaşımız oy kullanıyor. Hamdolsun ciddi ve disiplinli bir çalışmayı yürüttük. Allah bu imkanları oluşturan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Vekillerimiz de sağ olsunlar çok güzel bir organizasyon ortaya koydular. Bizim asıl olan mücadelemiz belediyelerimizin iradesinin doğru, dürüst ve adaletli bir şekilde genel merkezimize yansımasıdır."
Adıyaman
18 Kasım 2018 Pazar 15:55