AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Sakarya
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.
Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
, AK Parti milletvekilleri Semiha Ekinci
, Meliha Akyol
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç
, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Partililer, büyükşehir belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanlığı için başvuruda bulunan 149 kişi arasında oylama yaptı, mevcut belediye başkanlarını değerlendirdi. Başkan Toçoğlu
, temayül yoklamasında yaptığı açıklamada, bugün demokrasi şöleni yaşadıklarını belirterek, "İlk kez uygulanan e-temayül ile şeffaf bir şekilde teşkilat üyelerimiz temayül yoklamasına katılıyor. Teşkilat mensuplarımız aday görmek istediği isimlere yönelik görüşlerini belirtiyorlar. Temayüllerin ardından Cumhurbaşkanımız diğer tüm kriterleri de değerlendirerek en uygun adayı açıklayacak. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Milletvekili Çavuşoğlu da partililere e-temayül hakkında bilgi verdi.
Sakarya,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 16:11