AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Elazığ
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Elazığ Yakup Kılıç
Spor Salonunda düzenlenen temayül yoklamasında, parti delegeleri il merkezi için 9, ilçeler için 56, beldeler için de 36 belediye başkanı aday adayı arasından dijital ortamda oy kullanılabilen 8 kabinde tercihlerini ortaya koydu.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, yaptığı açıklamada, adaylıkta temayül yoklamasının tek kriter olmadığını dile getirerek, parti olarak Elazığ'daki 20 belediyenin tamamını almak istediklerini kaydetti.
Elazığ,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 16:24