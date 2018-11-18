AK Parti'de Temayül Yoklaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
, "Bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması 3 tondan fazla kağıt israfının önüne geçecek. Bilgisayar ortamına kayıt edilen bilgiler direkt sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın bilgisayarına yansıyacak. Bu bizim için yenilikçi bir yöntem, aynı zamanda da çevreci bir yöntem." dedi.
AK Parti Manisa
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Manisa Atatürk
Spor Salonu'nda yapılan yoklama öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaaslan, seçimlerin Türkiye
'nin demokrasi yolculuğuna katkı sunacağını belirtti.
Temayül yoklamasının önemine işaret eden Karaaslan "Bugün omurgamız dediğimiz bizim için çok değerli olan teşkilatlarımızın yerel seçimlerde bize kılavuz olmaları ve onların görüşlerini almak için bir araya geldik. Burada gerçekleştirilen temayül yoklaması bizim seçimlerde yol haritamızı belirleyecek." dedi.
Karaaslan, temayül yoklamasının tamamen dijital ortamda gerçekleştirdiğine dikkati çekerek "Bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması 3 tondan fazla kağıt israfının önüne geçecek. Bilgisayar ortamına kayıt edilen bilgiler direkt Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın bilgisayarına yansıyacak. Bu bizim için yenilikçi bir yöntem, aynı zamanda da çevreci bir yöntem. Ben Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'yım bize yakışır bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.
"Bizim için çok önemli bir viraj"
Temayül yoklamasının hem geleneksel hem de kurumsallaşmış bir hale geldiğini kaydeden Karaaslan, şunları söyledi:
"Bu yerel seçimler bir milat olsun, 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye'de şehircilik anlamında koyduğumuz çok önemli hedefler var. Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Ben inanıyorum ki bu seçimler Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı verecek. Türkiye'nin dünyada lider olma pozisyonunu güçlendirecek. Bizim için çok önemli bir viraj."
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli
de temayül yoklamasının AK Parti'nin yol haritasını çizmesi için çok önemli olduğunu aralık ayı itibariyle de tüm ilçe belediye başkanlarının açıklanacağını belirtti.
Bu arada yoklama öncesi belediye başkan aday adayları ve beraberindekiler sabahın erken saatlerinden itibaren yoklamanın yapılacağı salona geldi. Kendilerine ayrılan bölümlerde stant açıp ikramda bulunan aday adayları, tanıtım broşürlerini dağıtarak delegelerden kendilerine oy vermelerini istedi.
Türkiye,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 13:32