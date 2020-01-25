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AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Yenice İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması Karabük Koordinatörü AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapıldı.

25.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:38AK Parti'de temayül yoklaması yapıldı
AK Parti İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması Karabük Koordinatörü AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapıldı.

Temayül yoklamasında Yenice ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri olmak üzere yaklaşık 93 kişi oyunu kullandı.

Temayül yoklamasının ardından Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ilçe başkanı aday adayı olan Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Ufuk İbrahim Bağbaşı, Murat Kökçü, Ahmet Mısırlı, Vedat Koymatoğlu, İbrahim Kızılsu, Necati Karaman, Adem Emdi, Fevzi Dereli, Ergün Özgün, Mustafa Kazan ve Sabri Kökçü ile birebir mülakat yaptı. - KARABÜK

AK Parti, Karabük, Yenice, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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