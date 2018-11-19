AK Parti'de Üç Büyükşehir İçin Temayülden Çıkan İsimler Netlik Kazandı

Yerel seçimler için 5 - 16 Kasım tarihleri arasında belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de, tüm Türkiye'de aynı anda başlatılan temayül yoklaması dün akşam tamamlandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılacak olan toplantıda temayül sonuçları ele alınacak. İlk gelen bilgilere göre İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı açık ara önde.

TEŞKİLATLAR DA YILDIRIM'I DESTEKLİYOR

Binali Yıldırım'ın temayül yoklamasında tüm rakiplerini arkasında bıraktığı söyleniyor, teşkilatlarda da Binali Yıldırım destekleniyor. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında temayül sonuçları değerlendirilecek.

ANKARA YÜZDE 90 ÖZHASEKİ

Ankara'da ise Mehmet Özhaseki'nin adaylığı yüzde 90 oranında gerçekleşti deniyor ama temayülde başka isimler de öne çıktı. O isimler; Mustafa Tuna, Fatih Şahin, Emrullah İşler ve Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hakkında Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Temayülde üç büyükşehir için de Soylu'nun adı çıktı.

İZMİR'DE HAMZA DAĞ İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

İzmir'de ise Mahmut Özgener adı geçmişti fakat Özgener siyasete girmek istemediğini açıklamıştı. İzmir'de yapılan temayül yoklamasında da bazı isimler çıktı, bu isimlerden biri de Hamza Dağ ama henüz bu konuda net bir karar yok.